"No me salí de cura por caliente": Linero durante debate sobre el celibato

En medio del debate en Mañanas BLU sobre la posición de la Iglesia católica frente a la posibilidad de ordenar sacerdotes casados , Alberto Linero aclaró que su decisión de dejar el sacerdocio no se debió al celibato.

En la discusión, Néstor Morales, director de Mañanas BLU, le reportó la pregunta de un oyente: “Si se pudieran casar, ¿usted se hubiera quedado en el sacerdocio?

A esto Linero respondió: “No, mi problema tiene otras dinámicas institucionales que no pasan por el celibato. Yo no me salí de cura porque andaba caliente”.

Agregó que hoy se siente con más autoridad para hablar de pareja que cuando era sacerdote, porque ha vivido en carne propia la experiencia.

