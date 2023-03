No me siento menos femenina, es una decisión de vida: mujer que se sometió a explantación mamaria

Desde finales de la semana pasada y durante todo el fin de semana, fue tema de conversación las controversiales palabras que usó la presentadora Carolina Cruz al referirse al cómo quedaba una mujer luego de explantarse y a lo que ella considera "es una moda que se generó a raíz de los testimonios de presentadoras, modelos e influenciadoras" que manifestaron haberse explantado por el denominado síndrome de Asia.

Precisamente, este martes se conoció que, por recomendación médica, la primera dama de la Nación, Verónica Alcocer García, se someterá este 14 de marzo a una cirugía para el cambio de sus prótesis mamarias, con el fin de evitar riesgos futuros en su estado de salud.

Blu radio conoció la historia de María Alejandra Neira, quien contó su experiencia tras haberse explantado y lo que piensa sobre este procedimiento.

"A mí me tocó tomar la decisión porque el médico me dijo que tenía que hacerlo. Estaba presentando una ruptura de un implante y por mi salud tenía que tomar esa decisión y así lo hice y fue una decisión de vida. La explantación mamaria no es solo sacar las prótesis, sino una reconstrucción mamaria. La reflexión principal es que, cuando una persona influenciadora, que tiene tanto poder mediático, emite un concepto, puede llevar a muchas personas que necesitan la explantación mamaria a no hacérsela y es muy peligroso. La explantación es una decisión de vida y médica", indicó Niera.

María Alejandra también dijo que no se siente "menos femenina" tras la explantación.

"No me siento menos femenina. Siento que tengo mis senos mejor que cuando tenía prótesis. Las prioridades en la vida de las mujeres cambian por el tema de salud. Eso es lo más importante", afirmó Neira.

