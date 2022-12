No paran las quejas por aumento de tarifa de energía en la costa

La ciudadanía y los gremios de Barranquilla, así como de la costa en general, se encuentran muy preocupados por el anuncio de que se avecina un nuevo aumento en la tarifa de Electricaribe. Esta vez, por cuenta de la energía que la empresa tiene que comprar en bolsa ya que su inestabilidad financiera le impide adquirirla a largo plazo.

Esta situación afecta a todas las comercializadoras del país, pero Electricaribe, al ser la empresa más hace uso de esta modalidad de compra de energía, es la más perjudicada, y por consiguiente sus usuarios, a quienes se les trasladará el cobro.

Entre comercializadores y generadores no terminan de ponerse de acuerdo

sobre cuánto será el incremento real, se habla del 1%, del 10% y hasta del 34%.

Sobre el tema, la propia Electricaribe emitió un comunicado en el que explica que el aumento cobijará a los estratos 3, 4, 5 y 6, y será del 5% al 13%. Se sentiría con más intensidad desde el próximo mes de noviembre.

La gente, como de costumbre, es la que paga los platos rotos y las voces de protesta se oyen por toda la ciudad ya que la tarifa sube, pero la calidad del servicio empeora con cortes prolongados todos los días.

"No es posible que tengamos que soportar este incremento con el servicio tan malo que presta esa empresa. La luz se me va a cada rato y nadie me responde, ¿y ahora tengo que pagar más?", dijo Freddy Ariza, tendero del barrio San José.

Serán tres los aumentos que sufrirán los usuarios de la costa: la sobretasa de energía para salvar a Electricaribe, que se les cobrará a los clientes de estratos 4, 5 y 6. Este que explicamos por el aumento de valor de la energía comprada en bolsa.

También, el reajuste tarifario aprobado para el nuevo operador que venga a reemplazar a Electricaribe con el fin de que haga las inversiones que garanticen un mejor servicio, esto último a partir del próximo año.