"No puedo tener una relación así": hombre abandonó una mujer en la primera cita por no tomar alcohol

La primera cita es algo esperado para algunos personas en el proceso de conocerses; este espacio permite tener el primer contacto que se requiere para entender a quién están hablando todos los días.

No obstante, esta reunión termina decepcionando a algunos que creen que no es "la persona correcta" o por sus gustos y/o actitud no van con lo que esperan tener en la relación, y así, le pasó a un hombre francé (Renan Pacheco) que dejó tirada a su cita porque no le gustaba tomar alcohol.

Publicidad

Indignación causó en redes sociales la actitud del hombre, que según algunos, es algo exagerado dejar a alguien por este tipo de decisiones y de manera tan rápida.

“Llego al restaurante, en primer lugar, se llama Kimberley, no es mi nombre favorito, pero está bien, es bonita, así que nos sentamos y tomamos el menú y ella me mira a los ojos y me dice que no come gluten”, relató a través de su cuenta de Instagram.

La noticia le impactó bastante al joven, pues este "primer golpe", según él, atentaba con sus gustos al gluten debido a que la mayoria de comidas que le gustan, traen esto. Sin embargo, no fue lo peor para Pachecho, pues continuó la conversación y empezó a revelar más secretos que no fueron de su agrado, en especial cuando le confirmó que ella no toma alchohol.

“¿Cómo puedes no beber alcohol en tu vida, Kimberley? El alcohol es alegría... así que lo siento, lo siento si me fui, me fui del restaurante sin despedirme (...) o podía quedarme ahí con ella, lo siento, pero no puedo tener una relación amorosa con alguien que no come gluten y no bebe vino. Lo siento, Kimberley", expresó el hombre.

Publicidad

La situación "ofendió" a más de uno, que defendió la decisión de la mujer sus gustos personal. El clip ya supera las dos millones de reproducciones y tiene todo tipo de comentarios a favor y en contra de lo sucedido.

"Verificado. Tu problema es que tal vez sales con muchas mujeres. Quiero decir que no puedes encontrar a la chica perfecta cada vez"; "Gluten, mantequilla, vino, pan y boursin, lo es todo", son algunos de los comentarios en la publicación.

Publicidad

Le puede interesar: 'Bamm podcast'