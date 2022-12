No tuve el suficiente apoyo para seguir con mi carrera musical: Yolanda Rayo

Yolanda Rayo, cantante y actriz bogotana, estuvo en ‘La Más’ de Agenda en Tacones hablando de su carrera y de las razones que la llevaron a dejar el mundo de la música.

“Hay muchas razones, la principal es que la industria musical si tú no tienes una infraestructura ni el apoyo suficiente tienes que sobrevivir, tuve un par de disqueras que no hicieron absolutamente nada de lo que tenían que hacer”, manifestó.

Expresó que en el terreno de la música no existe la rosca pero si la payola, que es el precio que algunos artistas tienen que pagar para sonar en la radio.

“Cuando no hay un cheque de por medio el talento no tiene sentido, ahora dicen que la payola también es que paguen para que no suenen otros, no me consta pero eso me parece más triste”, sostuvo.

Sin embargo aseguró que en el teatro musical encontró el equilibrio perfecto y se siente plena porque trabaja las tres disciplinas.

“Cuando soy adicta al trabajo me encuentro con la bendición de poder cantar, bailar y actuar y esas tres disciplinas me han llevado a sentirme mejor”, señaló.

Escuche toda la entrevista aquí.