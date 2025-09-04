Nuevos detalles del asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer, su esposo y sus dos hijos

El hallazgo de los cuerpos de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, reconocida en redes como Esmeralda FG, junto con su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos pequeños, Gael Santiago y Regina.

La tragedia se conoció el pasado 22 de agosto, cuando la familia fue encontrada sin vida dentro de una camioneta de modelo reciente.

El caso ocurrió en el área metropolitana de Guadalajara, luego de que vecinos reportaran olores extraños provenientes del vehículo estacionado en una vía pública.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron la presencia de los cuatro cuerpos, con impactos de bala y envueltos en bolsas, lo que generó indignación en la comunidad y atrajo la atención de los medios.

Último video de influencer mexicana antes de que le quitaran la vida.

Días después, la Fiscalía de Jalisco confirmó oficialmente la identidad de las víctimas y entregó los restos a sus familiares. Las primeras investigaciones señalan como principal línea el entorno laboral de Roberto Gil, quien se dedicaba tanto a la compraventa de autos como al cultivo de tomate, actividades que podrían estar relacionadas con el móvil del crimen.

La familia había llegado recientemente desde Michoacán en busca de mejores oportunidades.

El caso se complicó aún más con la desaparición de tres trabajadores del taller donde fue encontrada la camioneta: Héctor Manuel Valdivia, José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva.

Los hombres fueron retenidos durante 48 horas por la policía para rendir declaración y liberados poco después. Sin embargo, al salir de la Fiscalía fueron interceptados por un comando de unas quince personas en plena calle y desde entonces no se conoce su paradero.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación para determinar si hubo participación de autoridades en esta desaparición, mientras que las familias de los trabajadores secuestrados reclaman justicia. “No se merecía esto, su nobleza fue su trampa”, dijo Jessica, pareja de Gary Omar, entre lágrimas.

En paralelo, la vida pública de Esmeralda FG también ha sido objeto de debate. Con casi 18.000 seguidores en TikTok, compartía contenido de moda, viajes y lujos, además de escenas familiares.

Su última publicación superó las 100.000 visualizaciones. Tras confirmarse su asesinato, los mensajes en redes sociales se dividieron entre condolencias y críticas a la exposición de una vida ostentosa en internet.



El último video que publicó #EsmeraldaFerrer

La investigación avanza con hermetismo, pero la exigencia de las familias y la opinión pública es clara: que este crimen múltiple y las desapariciones no queden impunes.