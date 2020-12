¡Ojo al dato! Siete cosas que no debe hacer durante un paseo navideño

A pesar de la pandemia por coronavirus muchas personas decidieron salir de vacaciones o ir de paseo en estos días festivos. Por eso este 25 de diciembre, En BLU Jeans, hablamos sobre esas acciones que algunas personas suelen hacer en época navideña y que es mejor evitar.

Hay siete cosas que es recomendable no hacer durante estos paseos de Navidad, por ejemplo, madrugar un día festivo, hacer ruido y demás mientras otras personas descansan.

A continuación un lista con las siete cosas que no se deben hacer durante un viaje o paseo navideño:

-No madrugar, es recomendable descansar y dejar dormir a los demás que se encuentran en el mismo lugar, ya sea en una casa o en un lugar para vacacionar.

-No estrenar la ropa que le regalan en esta época, por ejemplo, el 24 de diciembre, pues es uno de los días más cortos del año y usar dichas prendas nuevas no tendría utilidad, es mejor esperar y usarlas en otra ocasión.

-No se tacaño, sea amplio y generoso con los familiares, amigos y vecinos, es importante compartir y demostrar gratitud con las personas.

Publicidad

-No dar lo que sobra de la comida a las mascotas, es mejor usar estos alimentos como calentado al otro día.

-Para cuidar de su salud, es recomendable no pasar el guayabo o descansar en un lugar abierto bajo el sol y sin protector solar.

-Si sale de paseo con una familia grande y es invitado en algún lugar ajeno, no use pijamas tan reveladoras, pues puede haber niños y demás personas que podrían incomodarse.

-Por último, si no va a pasar Navidad en su hogar, no saque excusas sobre los regalos, por ejemplo, que se olvidaron o no los tiene allí.

Escuche estas recomendación de En BLU Jean en el audio adjunto: