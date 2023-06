Orgullo colombiano: el chef que ratificó su estrella Michelín por su restaurante El Cielo

El Cielo es uno de los restaurantes que ha dejado el nombre del país en alto, cuenta con sedes en Medellín, Bogotá, Washington D.C. y Miami. Además, su propietario, el chef colombiano Juan Manuel Barrientos logró la renovación de la estrella Michelín en una de sus sedes.

El restaurante El Cielo, ubicado en Miami, logró por primera vez su estrella en junio del 2022. “Las estrellas se ganan año a año, por eso ganarse una estrella tiene que ver mucho la excelencia, pero para mantenerla se necesita consistencia (...) Cuando se alcanza una estrella ya no hay lugar para los errores”, comentó Juan Manuel Barrientos en diálogo con Sala De Prensa Blu.

Además, Juan Manuel Barrientos aseguró que nadie sabe qué criterios tiene la organización Michelín para otorgar una estrella, puesto que los inspectores que se encargan de dar una calificación van a los restaurantes de incógnitos.

“Ellos no llaman a pedir una cita, no piden que le regalen nada, ellos pagan las cuentas completas (...) Para una estrella hacen alrededor de 15 inspecciones secretas al año; para una segunda como 30 visitas y para las tres estrellas son 50. Eso también es un mito pero se cree que así funciona. Por otro lado, se cree que un inspector tiene que ser una personas de un alto perfil profesional o un foodie que come en más de 300 restaurantes al año”, comentó Barrientos sobre como se cree que funciona la calificación para obtener una estrella Michelín.

La estrella Michelín es otorgada por la compañía automotriz desde 1936 y busca dar a conocer los mejores restaurantes a nivel mundial con el objetivo de que los comensales disfruten de una buena gastronomía. Calificando la calidad, creatividad y cuidado que se tiene en cada uno de los platos que se ofrecen.

