Orgullo País: el emprendimiento que busca fusionar cultura inglesa y tradición familiar desde el té

En Colombia, entre el ruido de la vida urbana y las rutinas apresuradas, también están surgiendo proyectos que invitan a frenar, respirar y reconectar con el placer de los pequeños rituales cotidianos.

Uno de ellos es The Rose, una casa de té contemporánea que nació con la intención de ofrecer un espacio más humano, más calmado y más hermoso para quienes buscan un momento de pausa dentro de la ciudad.

Su propuesta gira en torno al arte de servir, degustar y compartir té con intención. Foto: Instagram @@therosetearooms

Inspirada en la tradición inglesa, The Rose retoma la cultura de la ceremonia del té y la actualiza a un formato cercano, sensorial y moderno.

Su propuesta gira en torno al arte de servir, degustar y compartir té con intención, combinando selección cuidadosa, técnica y hospitalidad como ejes fundamentales de la experiencia. Allí, el té no es solo una bebida, sino una invitación a disfrutar con todos los sentidos.



Este emprendimiento ofrece una carta que reúne infusiones provenientes de países con una fuerte herencia en el mundo del té —como China, India, Japón e Inglaterra— preparadas con métodos que honran su origen.

A esta experiencia se suma una línea de pastelería fina inspirada en la repostería inglesa: scones, tortas húmedas, galletas artesanales y pequeños bocados diseñados para acompañar cada taza.

Desde el espacio físico también buscan transmitir esa filosofía. Su diseño reúne elementos cálidos, maderas claras, vajilla delicada y flores frescas, evocando salones británicos clásicos pero con una propuesta visual actual y cercana.

Además, The Rose funciona como una “casa viva” donde se desarrollan catas, talleres, encuentros y experiencias pensadas para construir comunidad en torno al disfrute del té y el gusto por el detalle.

La esencia de The Rose está en convertir lo ordinario en especial. Para quienes buscan un lugar donde conversar, celebrar, crear o simplemente estar en paz, este emprendimiento se ha convertido en un refugio dentro del ritmo acelerado de la ciudad. Un espacio donde el tiempo sabe a té, calma y cosas bonitas.

