Orgullo País: la asociación que busca apoyar a las mujeres del sector asegurador en Colombia

En Colombia, el talento femenino del sector asegurador y reasegurador está encontrando más espacios para crecer, liderar y generar impacto.

Desde hace tres años, Suma.T Mujer se ha dedicado a fortalecer las habilidades de liderazgo de mujeres que hacen parte de este ecosistema empresarial, promoviendo una industria más equitativa, colaborativa y humanizada.

Esta asociación sin ánimo de lucro conecta a profesionales, empresas y aliadas que comparten un propósito: impulsar el liderazgo con propósito.

Liderazgo Foto: referencia, suministrada

A través de programas de formación, mentorías, redes de conversación y espacios de networking, la organización acompaña el desarrollo personal y profesional de las mujeres del sector, generando apoyo real y oportunidades de crecimiento.



“Nuestro valor agregado está en la forma en que tejemos comunidad. Aquí las mujeres se sienten vistas, acompañadas y sostenidas. Vivimos la sororidad en acción”, aseguró Isabel Bedoya, directora ejecutiva de Suma.T Mujer.

En solo tres años, la iniciativa ya cuenta con 27 compañías vinculadas y 319 mujeres activas, demostrando la necesidad de estos espacios y el impacto que están logrando en la transformación del sector financiero y asegurador del país.

Pero su labor no se queda únicamente en la formación de nuevas líderes, también busca influir en la cultura organizacional, promoviendo entornos más inclusivos, con igualdad de oportunidades y reconocimiento del aporte femenino en todas las áreas del negocio.

Para Suma.T Mujer, un liderazgo fuerte no solo beneficia a quienes lo ejercen, sino a toda la industria.

“Una forma de liderazgo es acompañar a que otras también abran camino y brillen”, concluyó Bedoya.

