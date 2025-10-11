Orgullo País: la salsamentaria más antigua de Bogotá combina tradición familiar con sabor auténtico

El Bohemio, la salsamentaria con más antigüedad en Bogotá, ha logrado mantenerse vigente durante 85 años gracias a su propuesta de sabor auténtico y tradición familiar. Fundado en 1939 por Pedro Duarte Rubiano, el establecimiento nació en el centro de la ciudad con una receta artesanal de salchicha y una salsa de origen alemán, transmitida por un maestro cocinero. Esta combinación se convirtió en la dupla inseparable que hoy sigue siendo símbolo de la gastronomía bogotana.

Su producto estrella, la salchicha Bohemio acompañada de la salsa atavaska, se ha ganado el paladar de generaciones enteras. Cada año se venden más de 2,4 millones de unidades, lo que equivale a 6.500 salchichas diarias, y se espera que en 2025 esta cifra llegue a 2,7 millones.

En diciembre, las ventas se duplican, concentrándose el 60% en productos navideños como pavo, lomo y pernil, reforzando su protagonismo en celebraciones familiares y eventos especiales.

"El secreto de El Bohemio está en la receta original de la salchicha y en la salsa que la acompaña. Esa combinación nos diferencia, nos mantiene vigentes y nos ha permitido estar en la mesa de los bogotanos por más de ocho décadas", explica Nelcy Gutiérrez, Gerente General de la marca.



El Bohemio no solo es tradición, sino también innovación. Productos como la longaniza y la hamburguesa Rock Pop han ganado protagonismo, y combinaciones como salchicha + hamburguesa Rock Pop + gaseosa se han convertido en favoritas del público.

Según Juan Duarte, Director de Planta y Desarrollo Productivo, "heredar este legado es más que continuar una empresa: es preservar una tradición que hace parte de la historia de Bogotá".

Duarte habló de su compromiso para "mantener viva la esencia artesanal que creó mi abuelo, mientras innovamos para responder a las nuevas generaciones".

Con presencia constante en la vida cotidiana de los bogotanos, El Bohemio demuestra que es posible conjugar historia, sabor y modernidad. Su permanencia durante más de ocho décadas confirma que, cuando la tradición se mezcla con calidad e innovación, el legado se convierte en un ícono imborrable de la ciudad.

