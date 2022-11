¡Pa' allá vamos! Desde Monserrate al Museo del Oro, Bogotá es una maravilla

La gastronomía, los museos y los monumentos históricos hacen parte del gran atractivo de Bogotá, la cual cada año se consolida como un destino turístico para nacionales y extranjeros.

Según el Observatorio del Instituto Distrital de Turismo, entre enero y septiembre de 2018 el número de turistas en la capital del país aumentó un 24%. Por eso, si usted visita la ciudad de los 2.600 metros más cerca de las estrellas no deje de asistir a estos emblemáticos sitios.

Cerro de Monserrate

Este es uno de los tradicionales símbolos de la capital del país y es el ideal para los visitantes que les gusta el espacio de reflexión, el contacto con la naturaleza y el deporte.

Horarios

El sendero peatonal está habilitado de domingo a domingo de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. Entre tanto, el servicio de funicular y teleférico está disponible de lunes a sábado de 6:30 a.m a 11:30 p.m. Los domingos de 5:30 a.m. a 4:30 p.m. Los festivos de 6:30 a.m. a 4:30 p.m.

Precios

Las tarifas del funicular y el teleférico de lunes a sábado cuestan $21.000 ida y regreso y $12.000 un trayecto. El domingo tiene un valor de $12.000 ida y regreso, $6.500 un trayecto. Las personas mayores de 62 años pagan $17.000 de lunes a sábado y $10.000 los domingos (ida y regreso). Los niños con menos de un metro de altura no pagan.

Museo del Oro

Ubicado en el centro histórico de Bogotá, brinda a los visitantes y turistas la historia sobre las culturas quimbaya, calima, tayrona, sinú y muisca. Este espacio está disponible de martes a sábado, por un costo de $4.000. Los domingos el acceso es gratuito.

Museo Nacional

Está localizado en el corazón del Centro Internacional, sobre la carrera Séptima, entre calles 28 y 29. Este es el museo más antiguo de Colombia y los visitantes podrán encontrar cuatro colecciones: arte, arqueología, historia y etnografía.

El costo para adultos es de $4.000, para estudiantes $3.000 y los niños cancelan $2.000. Hay entrada gratuita a las salas de exposición todos los miércoles de 4:00 p.m. a 6:00 p.m y los domingos en el horario habitual: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Chorro de Quevedo

Este es el plan ideal para los visitantes que deseen escuchar cuenteros y conocer un poco la ciudad narrada por historiadores. El lugar está en la carrera 2 con calle 13.

Las calles y la plazoleta presentan un ambiente colonial de calles angostas y casas con tejas de barro. La pila, que se encuentra en el centro, fue restaurada en 2017, tras 31 años de no estar en funcionamiento.

Mercado de las Pulgas en Usaquén

Cada domingo este lugar reúne a miles de ciudadanos para comprar y vender sus productos. Artesanías, antigüedades, gastronomía, música en vivo y mucho más, hacen parte del Mercado de las Pulgas.

Al menos 120 emprendedores ofrecen sus productos a los bogotanos y turistas nacionales y extranjeros. Si desea conocer más de cerca la cultura y gastronomía bogotana, acérquese un domingo de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. a la carrera 5 # 120A-07.

Jardín Botánico

El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un sitio de investigación ambiental y es el ideal para los visitantes que aman el contacto con el medio ambiente. Herbario, miradores, huerta agroecológica y el domo educativo, hacen parte de los sitios obligatorios por visitar en el jardín, ubicado en la Avenida calle 63 No. 68-95.

La entrada tiene un valor de $ 3.500 para adultos y los niños, de 4 a 12 años, cancelan $1.800. de lunes a domingos. Además, durante la temporada de vacaciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá ofrece a sus residentes y visitantes los “Recorridos turísticos peatonales y Bicirrecorridos por la ciudad”.

RECORRIDOS PEATONALES

Recorrido Ruta del Origen:

Los recorridos peatonales urbanos son una excelente opción para recorrer la ciudad y además hacer actividad recreativa.

Este recorrido peatonal comprende la siguiente ruta: empieza en la Plaza de Bolívar, recorriendo la Carrera 7 hacia el norte, la Avenida Jiménez hacia el oriente y como destino final la plaza del Chorro de Quevedo.

Punto de encuentro: punto de Información Turística Centro Histórico (carrera 8 # 9-83 Casa de los Comuneros).

Horarios: se realizan dos recorridos diarios, de lunes a sábado con una duración de dos horas, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Los interesados deben realizar una inscripción previa a través de los siguientes medios:

Inscribirse personalmente los Puntos de Información Turística.

En la línea gratuita 018000127400

En el correo: informacionturistica@idt.gov.co

RECORRIDOS EN BICICLETA

Si usted es amante a la bicicleta no se puede perder estos planes que le permiten conocer la ciudad con el ‘caballito de acero’, además de realizar una actividad deportiva.

1. Recorrido Distrito Grafiti:

Este bicirrecorrido, comprende la siguiente ruta: empieza en la carrera 24 hacia el norte, pasando por la calle 46 hacia el occidente, la carrera 30 hacia el norte, la calle 53 hacia el occidente, la carrera 50 hacia el sur, la Avenida Américas hacia el occidente con destino final en el Distrito Grafiti. La distancia que se recorre son 13 kilómetros aproximadamente (ida y vuelta).

Punto de encuentro: Instituto Distrital de Turismo (carrera 24 # 40 – 66).

Horario: se realiza el primer y tercer jueves de cada mes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Las personas que quieran participan deben realizar una inscripción previa a través del siguiente link //bicitravesiasbogota.gov.co/bicirecorridodistritograffiti

2. Recorrido Ciclovía Turística:

Es ofrecido también a locales y turistas un recorrido guiado gratuito en bicicleta, por la ciclovía de la ciudad, donde se podrán apreciar algunos de los principales atractivos de Bogotá.

Este bicirrecorrido se realiza los domingos o festivos y comprende la siguiente ruta: empieza en la carrera 15 con calle 87 hacia el sur, pasando por la calle 72 hacia el oriente, la carrera 7 hacia el sur con destino final en al parque Bicentenario. La distancia que se recorre son 17 kilómetros aproximadamente (ida y vuelta)

Punto de encuentro: Parque el Virrey, en la estación de policía de la carrera 15. Horario: se realiza un domingo cada 15 días a las 9:00 am. Las personas que deseen inscribirse lo pueden hacer aquí //bicitravesiasbogota.gov.co/ciclovia

3. Recorrido Virrey la Florida:

Se ofrece a locales y turistas en un recorrido de 40 kilómetros para descubrir la ciudad a través de su oferta ecológica y ambiental.

Este bicirrecorrido, se realiza los domingos o festivos y comprende la siguiente ruta: empieza en la carrera 15 con calle 87, siguiendo la ciclorruta desde el Parque El Virrey hacia el occidente de la ciudad, cruzando el humedal Juan Amarillo, Puente de Guadua, con destino final en el parque regional La Florida desde donde se inicia el retorno por el mismo camino.

Punto de encuentro: Parque el Virrey, en la estación de policía de la carrera 15.

Horario: se realiza un domingo cada 15 días cruzado con el recorrido ciclovía turística, este recorrido inicia a las 8:00 am. Si desea hacer parte de este recorrido ingrese a //bicitravesiasbogota.gov.co/bicirecorridoturistico

