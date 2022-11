Padrastro de Kim Kardashian provoca accidente mortal en Los Ángeles

Bruce Jenner, campeón olímpico de decatlón en 1976 que se convirtió en estrella de reality shows y expadrastro de Kim Kardashian, estuvo involucrado en un accidente automovilístico la noche de este sábado que dejó un muerto y varios heridos, aunque él salió ileso.

El choque ocurrió en la autopista de la Costa del Pacífico en el área suburbana de Los Ángeles, pero la policía desmintió informes del portal especializado en farándula TMZ según los cuales Jenner era perseguido por paparazzi.

"No hay evidencias de que Bruce Jenner era perseguido por paparazzi en el momento del accidente", dijo el teniente John Lecrivain a la cadena CNN.

"Hay una posibilidad de que varios paparazzi lo estuvieran siguiendo en el momento del accidente, pero es algo muy común y (no hay) indicios de que haya sido un elemento que contribuyó al choque", añadió.

Jenner estaba conduciendo un SUV de gran tamaño y chocó con un coche blanco que se desvió hacia la senda contraria producto del impacto, informó TMZ. El conductor del coche blanco murió.

Citando fuentes policiales no identificadas, TMZ dijo que cuatro vehículos estuvieron involucrados en el accidente y ocho personas resultaron heridas.

Jenner fue fotografiado en el lugar, de pie, con lentes de sol y una gorra de béisbol, sin lesiones aparentes, y la policía se lo llevó en un vehículo después del accidente.

El hombre, de 65 años, captó mucha atención recientemente en Estados Unidos, en medio de rumores de que está a punto de cambiar de sexo.

La revista People, una fuente de confianza utilizada por publicistas hollywoodenses, informó esta semana que hablaría sobre el tema en una entrevista con ABC News.

Jenner se convirtió en un héroe del deporte estadounidense cuando estableció un récord mundial con su victoria en el decatlón de Montreal en 1976.

Pero fue cuando contrajo matrimonio con Kris Kardashian que volvió al centro de la atención mediática en "Keeping Up with the Kardashians", programa en el que aparecía como el perplejo padrastro de sus extravagantes hijastras Kourtney, Kim y Khloe.

La pareja se divorció en diciembre tras más de 20 años de casados.

La especulación de que Jenner está experimentando un cambio de sexo ha alimentados los tabloides durante meses.

Algunos indicios que supuestamente revelan el cambio de sexo de la estrella mediática están basados en fotos que los paparazzi de Los Ángeles le tomaron en la vía pública y que lo muestran con piernas afeitadas, el cabello atado con cola de caballo y lo que aparenta ser un sostén deportivo debajo de la camiseta.

A finales de enero, Jenner fue vista saliendo de una clínica de Beverly Hills con una venda alrededor del cuello, presumiblemente después de la cirugía para reducir su nuez de Adán.

Afp