Padre de Dayro Moreno rompe el silencio sobre la frase viral “su papá no lo quiere”

Dayro Moreno, delantero colombiano de 39 años, atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera: el regreso a la Selección Colombia y la clasificación al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, también volvió a circular en redes sociales una frase que por años ha acompañado al goleador tolimense: “Dayro, su papá no lo quiere”.

La expresión, usada entre risas por compañeros de equipos como Once Caldas y la Selección, fue popularizada recientemente por futbolistas como Richard Ríos. Aunque para muchos es solo una broma, su origen se remonta a un episodio curioso en el fútbol colombiano.

Edinael Moreno, padre del atacante, decidió hablar del tema en entrevista con el medio El Olfato. Allí, aclaró que la frase nunca tuvo un trasfondo real y que su relación con Dayro siempre ha estado marcada por el afecto. “De ninguna manera. Un niño hincha de Millonarios salió con eso una vez en un partido. Con Dayro nos pusimos a comentarlo y yo le dije: ‘¿usted no se puede contactar con ese niño que dijo que yo no lo quería?’. Él me preguntó para qué y yo le dije que para que diga lo contrario, que el papá de Dayro sí quiere a Dayro”, relató.

Dayro Moreno. Cortesía: Jairo Rendon.

Edinael aseguró que desde entonces tuvo la intención de ubicar al menor que lanzó la frase, con el fin de aclarar públicamente que siempre ha querido a su hijo. Aunque todo quedó como una anécdota graciosa, la ocurrencia trascendió y terminó convertida en un sello de las bromas hacia el delantero.

Mientras tanto, Dayro Moreno sigue escribiendo su propia historia en el balompié. Además de representar nuevamente a Colombia en las eliminatorias, el jugador nacido en Chicoral, Tolima, ostenta un registro histórico: con 370 goles acumulados.