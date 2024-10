Padre sorprende con comentario sobre la infidelidad del novio de su hija: ¿ya sabía?

Un reciente video de TikTok ha causado sensación en las redes sociales al mostrar una conversación inesperada entre un padre y su hija, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. En el clip, la joven revela a su padre que ha terminado su relación con su novio Alex debido a su infidelidad. Sin embargo, lo que era un momento familiar dio un giro inesperado.

La hija le pregunta a su padre: "¿Tú sabes que Alex me ha puesto los cuernos y le he dejado?". La respuesta del padre es inmediata y contundente: "Hombre, claro que lo sé. Si eres la última que te has enterado, todo el mundo sabía que te ponía los cuernos". Este comentario deja a la joven visiblemente atónita, quien le responde con indignación: "¡Que no te lo digo de broma, ¿eres tonto?!".

Lejos de retractarse, el padre continúa afirmando que la infidelidad de Alex era un secreto a voces. El momento culminante llega cuando, sin previo aviso, el padre lanza una revelación aún más sorprendente: "¿Es que no te habías dado cuenta de que es gay?". Esta inesperada declaración ha desatado una ola de reacciones en TikTok, con muchos usuarios destacando el giro final como el momento más impactante del video.

El clip ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los internautas aplauden tanto el humor como la franqueza del padre. Algunos se muestran sorprendidos por la naturaleza inesperada de la situación. "Debo ser la única que no le ve la gracia 🙄🙄", "Pero, cómo es posible", "Qué es esto", son algunas de las reacciones que se leen.