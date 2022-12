Paola Jara cocinó un nuevo sudado y dejó antojado a más de uno

La cantante de música popular Paola Jara, quien fue objeto de burlas por un decepcionante sudado de pollo que le preparó a su novio, Jessi Uribe, se desquitó y dejó en claro que sus capacidades culinarias no son aún conocidas.

Las imágenes del apetitoso plato las reveló Jessi Uribe, quien acompañó el video con un comentario que deja ver su entusiasmo: “Qué belleza, otro nivel”.

Con la preparación, la artista se sacó la espina y dejó antojado a más de uno.

Para muchos usuarios de las redes sociales, el primer sudado se veía “poco apetitoso” y hablaron, incluso, del “poco talento” que, aparentemente, tiene la hermosa cantante a la hora de cocinar.

Ante esto, la intérprete de ‘Murió el amor’ sostuvo que tal vez no era el mejor sudado, pero sí era hecho con amor. Además, hizo un llamado a preocuparse por lo verdaderamente importante.

“La verdad, no sé si reírme o qué, me parece chistoso que esté en tendencias porque hice un sudado de pollo. No veo nada de raro en eso. De pronto no era el mejor emplatado o el mejor servido, pero, honestamente, quedó rico. No solo eso, hice un almuerzo normal, casero, con amor. ¿Así de desocupados están que se van a poner es a hablar de un sudado de pollo?”, manifestó.

