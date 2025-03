Le pidió matrimonio en restaurante y la razón es más que absurda, ¿se pasaron?

Encontrar a la persona con la que desea compartir su vida es un momento que muchos consideran único e irrepetible. Para celebrarlo, es común que las parejas opten por una pedida de mano, un acto simbólico que marca el inicio de un compromiso serio. Sin embargo, lo que debería ser una expresión genuina de amor, en ocasiones, puede convertirse en una estrategia para obtener beneficios. Este es el caso de una pareja que simuló una pedida de mano en un restaurante con el único objetivo de conseguir bebidas gratis, un hecho que ha generado un intenso debate en redes sociales.

El incidente fue revelado por Baela, una mujer que, a través de su perfil en X (anteriormente Twitter), confesó que su marido fingió pedirle matrimonio para obtener bebidas gratuitas durante una cena. Lo curioso del caso es que Baela ya estaba casada con su pareja, lo que añade un giro irónico a la situación. En su publicación, compartió un video del momento en el que su esposo se arrodilló para simular la propuesta, mientras los comensales del restaurante aplaudían y celebraban emocionados.

El video, que rápidamente se volvió viral, superó las 38 millones de visualizaciones y generó una ola de reacciones en línea. Mientras algunos usuarios elogiaron la creatividad y el sentido del humor de la pareja, otros no dudaron en calificar el acto como una "estafa" o una falta de ética hacia el establecimiento.

Comentarios como "Me encanta cuando la gente sale con personas con su mismo tipo de humor" contrastan con otros más críticos, como "Robaron a un restaurante, me da mucha pena por el local" o "A la gente le encanta mentir solo para conseguir cosas gratis".