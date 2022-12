Perdí la sensibilidad de mis senos y no podré lactar: Lorena Beltrán

“Yo me realice una mamoplastia de reducción en el 2014 porque me quería sentir cómoda con mi cuerpo y quería mejorar mi aspecto físico, el doctor Francisco Sales Puccini realizó el procedimiento”, afirmó.

Publicidad

A lo que añadió que el doctor en el posoperatorio le decía que si algo se llegaba a complicar no fuera a urgencias, sino lo buscara directamente a él, pues según el cirujano, los médicos generales dañan los procedimientos estéticos.

“El cirujano me dijo que me aplicara gelatina sin sabor para cicatrizar la herida de la cirugía (…) la cicatriz nunca tomó buen aspecto, sentí miedo y temor”, añadió la periodista.

Publicidad

“Mis pezones empezaron a tornarse de un color negro y al tocarme la piel se empezaba a caer del seno”, denunció la mujer.

Publicidad

El nombre del supuesto especialista en cirugía plástica estética es Francisco Sales Puccini, quien asegura que se graduó de la universidad Veiga de Almeida en Rio de Janeiro.

Finalmente, la comunicadora expresó que pone en conocimiento su caso a la opinión pública porque no quiere que estos casos se sigan repitiendo y no suceda nada. “El congreso nos tiene que escuchar y debe votar el proyecto de ley para que este flagelo no se siga repitiendo”, arguyó.

Publicidad