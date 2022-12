"Petro es y fue un excelente político, pero es un pésimo alcalde": Miguel Gómez

de dónde nace su iniciativa.

Para Gómez Martínez, existe una preocupación en los bogotanos “sobre el deterioro y decadencia de la ciudad (…) Petro no conoce de administración publica, no ha logrado constituir un equipo de gobierno estable y no conoce bien los temas fundamentales de la ciudad”.

El congresista añade que se siente sorprendido de que ningún político quiera apoyar su propuesta, pero que esto a la vez lo pone contento pues “los políticos de la ciudad de Bogotá son parte del problema y no de la solución”.