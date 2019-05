Pipe Peláez desveló todo sobre su nueva canción ‘Tanto’

Por: Redacción Digital BLU Radio

El reconocido cantante Felipe ‘Pipe’ Peláez pasó por los micrófonos de Mesa BLU para hablar sobre su nuevo éxito ‘Tanto’.

“Estamos de estreno, una hermosa canción que ya se convirtió en una realidad nacional. ‘Tanto’ es una canción que escribió Simón Mesa, quien es un gran autor, y me impactó, desde que nos mostraron la primera estrofa dije ‘Dios mío’. Incluso ya habíamos grabado el álbum, pero decidimos incluirla en el último momento”, afirmó.

¿Cómo es el proceso de escribir una canción?

“En mi caso procuro que sea un silencio como el que tenemos en el estudio, que lo único que se escuche sea la guitarra y la voz, nada más, si hay algo por ahí ya me desconcentra, además debe ser de noche (…) Tengo un proceso creativo que demora por lo menos 4 horas”, señaló.

¿Cuánto vale hacer una canción?

“Uno por lo general, y según la lógica, es generar un porcentaje por regalías antes de hacerla. Además, la editora a la que se le da la administración de la canción es la que se encarga de hacer los recaudos (…). Hoy en día se negocia todo”, dijo.

Gilberto Santa Rosa

“Creo que es una de las personas, como lo dice su apodo, ‘El Caballero’ de la salsa, es impresionante; su afinación es perfecta y es una cátedra. Me da pena cantar enfrente de él. Me invitó a cantar en el álbum ‘Irrepetible’ con el que ganó un premio, en ese disco me encontraba con Rubén Blades, el maestro Guaco, Cani García y Jhonny Ventura”, mencionó.

