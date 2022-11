‘Pizzería vesubio’, la nueva “irresponsable y maravillosa” novela de Walter Riso

Walter Riso, psicólogo, especialista en terapia cognitiva y magister en bioética, pasó por los micrófonos de Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre su vida, su nueva novela llamada ‘Pizzería vesubio’ y la manera como él concibe la existencia humana.

“‘Pizzería vesubio’ es una mezcla entre autobiografía y ficción. Mis parientes después de haber leído el libro, la mitad ya no me habla porque he contado secretos y recetas”, sostuvo el italiano.

Publicidad

“Siempre he escrito para los demás, desde mi rol de psicólogo y profesional siendo muy responsable, pero cuando escribí esta novela no corrí ningún riesgo porque fui absoluta y maravillosamente irresponsable. Me dejé llevar por la creatividad, fue una catarsis y un encuentro conmigo mismo, lloraba y me reía”, contó Riso.

El psicólogo aseguró que en su vida siempre

le han gustado los antihéroes, no los héroes.

Vea aquí:

“Eso de que el hombre tiene que ser un héroe no va. El hombre tiene el derecho a fracasar, tiene el derecho a ser pobre, a equivocarse y a no hacer la guerra”, puntualizó.

“Cuando haces contacto con tu esencia y tu identidad y te reconcilias con tus orígenes nadie te puede mover de donde estás. Esto es lo que se ve en Andrea, el protagonista de la novela”, dijo.

Publicidad

Riso se refirió, además, a las muchas situaciones a las que se enfrenta en el libro y que son propias de Andrea, como el perdón a heridas fuertes que terminan afectando la vida emocional y personal.

Manifestó que está harto de aquellas teorías que hablan de que el perdón cambia o el perdón y el positivismo son extraordinarios.

Publicidad

“Hay cosas que no se perdonan. El positivista es un escéptico mal informado. Hay perdones que no se pueden hacer (…) Hay pequeños rencores que te mantienen vivos y que si los perdonas tienes que negociar con tus principios y tu dignidad. La dignidad no se negocia”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.