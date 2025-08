Pódcast 'Vos podés', en polémica por denuncia de entrevistada; así respondió Tatiana Franko

El exitoso pódcast colombiano 'Vos podés', conducido por la periodista Tatiana Franko, atraviesa una de sus mayores controversias desde su creación.

Lucía Tamayo, una de las invitadas más recordadas por su testimonio como sobreviviente de un ataque con ácido, hizo pública una denuncia en redes sociales que ha generado conmoción entre los seguidores del formato.

En un video que rápidamente se viralizó, Tamayo habló abiertamente sobre la experiencia negativa que vivió tras participar en el programa.

Aunque su historia causó gran impacto por su fuerza y resiliencia, la entrevistada afirma haber sido víctima de "maltrato, discriminación y clasismo" durante su paso por los estudios.

Además, aseguró que tras pedir una retribución económica por la monetización del episodio —alegando estar en una situación económica crítica— recibió una negativa por parte de Franko y poco después su entrevista fue eliminada de las plataformas.

“Estaba amenazada, sin trabajo, desesperada. Le mandé audios llorando, pidiéndole que bajara el episodio porque estaba recibiendo amenazas, y ella nunca tuvo la intención de hacerlo”, expresó Tamayo en su testimonio. Lo más preocupante, según ella, fue la ola de mensajes de odio que recibió por parte de seguidoras del pódcast, algunos incluso justificando el ataque con ácido del que fue víctima.

Este caso ha destapado otras denuncias similares. Otra mujer, también entrevistada en 'Vos podés', según relató Tamayo, tuvo una experiencia negativa con la presentadora, afirmando que su episodio fue eliminado bajo el argumento de que “no estaba en su mejor momento personal”, aunque en redes sociales ya se habían comentado actitudes poco empáticas durante esa grabación.

Por su parte, Nicole Hernández, otra de las invitadas al programa, salió en defensa de la periodista. “Fuiste voluntariamente. Tu historia fue muy bonita, te dio visibilidad. Las consecuencias que genera contarla son tu responsabilidad”, comentó.

Tatiana Franko respondió a las denuncias

En entrevista con Semana, la periodista habló sobre las denuncias que se popularizaron en redes sociales y señaló: "Respecto a las denuncias, siempre he pensado que no vemos las cosas como son, sino como somos. En ese sentido respeto las percepciones de los demás y esto es algo que justamente mi podcast me ha enseñado, porque las realidades de todos son distintas y asimismo las opiniones".

Enfatizó en que aunque ha cometido errores en el camino "está presta a corregirlos", estando comprometida con la empatía y escucha: "Seguiré amplificando las voces de otras mujeres, porque estoy convencida de que podemos cambiar el mundo una historia a la vez."