Blu Radio  / Sociedad  / Por primera vez, Camilo Cifuentes se muestra en redes sociales: así luce

Por primera vez, Camilo Cifuentes se muestra en redes sociales: así luce

La foto tomó por sorpresa a sus seguidores, que, hasta ahora, todo en torno a él era una incógnita completa y le agradecen todo lo que hace por las personas.

Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 25 de sept, 2025

A través de redes sociales, Camilo Cifuentes se ganó el cariño de todo el país por sus constantes ayudas a emprendedores en el país, que no dejan de elogiarlo por tener el corazón tan “gigante” que ha demostrado al ponerse en la situación del otro.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas que se han generado ha sido en torno a su apariencia física, pues, hasta el momento, se ha mantenido en el incognito debido a que “no busca fama ni reconocimiento”, por eso, no ha tenido la necesidad de mostrar su rostro.

Pero al fin se mostró en redes sociales, que, si bien su rostro seguirá siendo un misterio, es la primera vez que sube una foto de sí mismo y posando con la camiseta del Once Caldas, club del cual es hincha desde niño. Además, se la tomó frente a la camiseta de Dayro Moreno, el pilar del cuadro ‘Blanco Blanco’.

Esta es la primera foto de Camilo Cifuentes

Primera foto de Camilo CIfuentes.jpg

Sin duda el cariño que ha ganado Cifuentes en los últimos meses se ha visto reflejado en sus números en redes sociales. A sus 28 años, tomó la decisión de salir a las calles para ayudar a los demás, en especial a esas personas que tienen un sueño grande.

En su moto, visita a diferentes vendedores para comprarles todo el surtido que tienen disponible para alegrarles el día y ayudarlos a que no pierdan la esperanza en sus emprendimiento, de que algún día van a lograrlo todo.

Según él, no busca mostrar su rostro debido a que los protagonistas de estas historias son las personas y su idea es que más personas lleguen a comprarles, por lo tanto, si saliera él la idea perdería el protagonismo que ha logrado hasta la fecha.

Muchos esperan ver pronto conocer su rostro, pero, hasta ahora, él no planea hacerlo.

