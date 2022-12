¿Por qué somos infieles? Experto responde

Con el paso de los años, el concepto de pareja ha ido cambiado; hoy existen las relaciones swingers, el ‘poliamor’, entre otros conceptos que, aunque parezcan recientes, “es algo que siempre ha tenido la humanidad”, indicó el antropólogo Esteban Cruz.



“Estamos viviendo en occidente una apertura”, dijo Cruz, agregando que en casi todas las culturas la monogamia, o tener una sola pareja, puede ser extraño pues de tiempo atrás se permite tener varias parejas. “El 3 % de las sociedades practica la monogamia, el resto tenía 6 o 7 parejas”, por lo que hablar de fidelidad era algo poco común.



Cruz resaltó que Colombia tiene una tradición cristiana, “por esto somos monogamos”; sin embargo, señalo que aunque las reglas morales no lo permitan, el ‘poliamor’ es posible, “todos los seres humanos podemos enamorarnos de más de una persona”.



“El ‘poliamor’ se ve más en la adolescencia que en la adultez” dijo.



Explicó también que todas estas relaciones en el fondo son reales, pero que no hay que confundir el ‘poliamor con un trío, “un trio no es amor, solo es una experiencia sexual”.



