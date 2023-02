¿Por qué son tendencia las “dinoprofesiones” y los memes de dinosaurios?

Recientemente, se han vuelto virales una serie de imágenes que han sido difundidas por internautas en redes sociales y que muestran a unos dinosaurios animados en diferentes profesiones de la actualidad.

Dichas “dinoprofesiones” fueron creadas por ‘The AI Dreams’, un perfil en redes sociales que comparte diferentes imágenes, creadas con Inteligencia Artificial, que se han vuelto tendencia tanto por cómo lo muestran y por lo que usan para hacerlo.

Es por esto que los memes de dinosaurios se han vuelto virales en estos días recientes, ya que la cuenta de ‘The AI Dreams’, que está presente en Instagram y TikTok, creó de la mano de la herramienta Midjourney una serie de dinosaurios profesionales.

“El cantantesaurio”, “el talladorsaurio”, “el nohacenadasaurio”, y en ese mismo sentido, a cualquier profesión que se pueda venir a la cabeza de los usuarios se le agregaría el sufijo “saurio” para hacer parte de la tendencia.

Pero ¿qué hace especial a estas imágenes de dinosaurios? Para miles de usuarios, estos seres extintos generan ternura, pues no son los típicos gigantes que se podrían imaginar al hablar de ellos, sino que parecen ser bebés.

Además de eso, los “dinoprofesionales” también hacen que internautas se sientan representados por ellos, ya que en las representaciones creadas hay diferentes oficios y aparecen los dinosaurios realizando dichas labores.

No obstante, estas no han sido las únicas creaciones que se encuentran en el perfil de ‘The AI Dreams’, pues no solo se han limitado a animar estas “dinoprofesiones”, sino que también han personificado en otros animales personajes de cómics, libros y películas, como el caso de Batman o la saga de Harry Potter.

En ese mismo sentido, los usuarios en redes sociales han reaccionado, compartiendo y ayudando a la difusión de estos contenidos, y hasta han comentado solicitándole a los creadores que animen más profesiones: "¿Ya hay de abogado?", "Por fa, el de jardineros", "¡Qué hermosos todos! Un astrologosaurio", son algunos de los comentarios.