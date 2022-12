Programa completo de Agenda en Tacones 21 de agosto de 2014

Aprenda a hacer un buen ‘69’ con las recomendaciones de Flavia Dos Santos: 1. Es fundamental la higiene: la idea es que la pareja se sienta confortable haciéndolo. Se recomienda un baño en pareja antes de hacer esta posición.

Publicidad

Policía de Suecia busca a hombre que entra a casas a usar sus baños sin permiso: La Policía de Mariestad, Suecia, se encuentra en la búsqueda de un invasor de casas que entra a los baños, los usa y no suelta la cisterna.

La ayudita: ¿Qué hago con una amiga intensa?: En Agenda en Tacones discutieron sobre este caso: “Tengo una amiga que me escribe todo el tiempo, que me insiste para vernos, me manda caritas tristes, me pregunta si ha hecho algo malo, que estoy perdida, que cuando nos tomamos un café, pero realmente he estado muy ocupada y no tengo muchas ganas de verla ¿Qué hago?”

Publicidad

Chismorreo: cosas que los multimillonarios nunca van a reconocer: Las ‘entaconadas’ hablaron sobre un artículo que da un listado de las cosas que la mayoría de personas con mucho dinero, no reconocen.

Publicidad

No lo aguanto: que los hijos piensen que sus papás son bobos: Las ‘entaconadas’ hablaron sobre las ocasiones en que sus hijos las hacen “pasar pena” en público o muestran vergüenza hacia sus padres.

Actor Juan Pablo Posada rindió interrogatorio por máquina tapahuecos: El actor Juan Pablo Posada, rindió interrogatorio ante la Fiscalía por el escándalo de la máquina tapahuecos.

Publicidad