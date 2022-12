Programa completo de En Blanco y Negro 16 de agosto de 2014

“Me tomo la vida en serio”: exfiscal Viviane Morales: La exfiscal Viviane Morales Hoyos estuvo En Blanco y Negro en donde hablo de su vida, de su carrera profesional y de su futuro en la vida pública

“Me tomo la vida en serio. A veces es problemático porque le produce a uno mucho estrés, pero siempre me he tomado las tareas que se me encomiendan en serio. Soy muy disciplinada. Mis hijos me dicen que soy muy noña”, expresó la ahora senadora de la República por el partido liberal.

Publicidad

La “tragedia” que le partió la vida en dos a la senadora Vivane Morales: La exfiscal Viviane Morales relató en BLU Radio los difíciles momentos que vivió por el trasplante de córnea al que tuvo que ser sometida que terminó alejándola de la vida política.

“El tiempo me dio la razón de lo que yo hice en la Fiscalía”: Viviane Morales: La exfiscal Viviane Morales dijo En Blanco y Negro que el tiempo le dio la razón de lo que hizo durante el tiempo que se desempeñó como fiscal general de la Nación