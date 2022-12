Programa completo de Mesa BLU 31 de agosto de 2014

Gilberto Rodríguez me fue conquistando sin que me diera cuenta: Aura Restrepo: “Yo realmente me enamore de Gilberto, era una persona muy inteligente” confiesa Aura Roció Restrepo en Mesa BLU, la caleña de 47 años relata cómo fueron los ocho años que duró su relación con Gilberto Rodríguez Orejuela.

Aura Restrepo revela secretos del narco Gilberto Rodríguez Orejuela en su libro: Aura Rocío Restrepo estuvo como invitada especial en Mesa BLU hablando de lo que fue su vida al lado de uno de los narcotraficantes más reconocidos del país y que ahora paga condena en Estados Unidos, Gilberto Rodríguez Orejuela