Video: Polémico documental ataca a la iglesia de la Cienciología: La cadena de televisión HBO emitirá este mes un documental que ataca a la iglesia de la Cienciología. El contenido se titula ‘Going Clear: Scientology and the Prison of Belief’ (En claro: Cienciología y la prisión de la creencia), que se basa en el libro ‘Going Clear’ de Lawrence Wright.

Video: Policía realiza exorcismo en plena calle: En las calles de Brasil un agente de policía habría llevado a cabo un exorcismo luego de que varias personas alertaran a las autoridades sobre el extraño comportamiento de un hombre de 28 años quien, en principio, parecía encontrarse en estado de embriaguez.

Fallecen periodistas que preparaban documental sobre atentado a torres gemelas: En medios internacionales se hizo eco de la muerte de tres periodistas norteamericanos que preparaban un documental sobre una hipotética implicación del Gobierno de Estados Unidos en el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York.

Cifra extranormal: Científicos muertos por sus propios inventos: Algunos de los más grandes científicos e inventores de la historia murieron a causa de sus inventos. En Luna Blu, la cifra extranormal de este martes es 7, recordando el mismo número de mentes brillantes que vieron su deceso ante sus propias creaciones.

Video: Niña es empujada por un fantasma, según sus padres: Un video casero compartido en redes sociales muestra el aparente empujón que un ente extranormal habría hecho a una bebé en Gales.