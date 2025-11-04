Publicó un anuncio para vender un dron: lo que ocurrió después conmocionó a todos

Un hecho atroz se registró en contra de Beatriz Sorrilha Munhos, una joven de apenas 20 años, por solo intentar vender su dron. La historia se registró en Sao Paulo, Brasil, cuando viajó hasta allí para recibir el dinero de su equipo y hacer la respectiva transacción, sin esperarse lo que iba a suceder.

Ella viajó hasta Sao Paulo acompañada de su novio y papá, quienes eran encargados de cuidar su integridad en caso de que algo pasara, en especial porque iba a recibir una cifra de 5.000 dólares por el dispositivo, es decir, más de 20 millones. de pesos. Pero todo terminó en tragedia.

Al llegar al sitio en la calle Pacoeira, lugar pactado para el encuentro, llegaron dos hombres en motocicletas y se bajaron con toda la intención de llevar a cabo el robo. Ante esto, la mujer actuó con rapidez y usó en contra de ellos un spray de gas pimienta para intentar frenarlos, pero ellos reaccionaron de manera brutal y violenta: les dispararon en la cabeza.

Mujer murió cuando intentó vender su dron // Foto: G1

"Mi hijita, en un acto de valentía, creyó que podía defendernos. Sacó un spray de pimienta y trató de atacar al bandido. Era muy bajita, y el tipo, sin entender, disparó. Mi hija murió con un tiro en la cabeza, delante mío y de Leo", contó el padre en medio de lágrimas a las autoridades locales, según dio a conocer G1 y TN en Argentina.



El hecho causó una fuerte indignación en Brasil, en especial en los habitantes de Sao Paulo que, a través de redes sociales, expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad y violencia en la ciudad, que ahora le costó la vida a una mujer por intentar vender su dron de manera legal.

"Está claro que se trató de una emboscada, una bien planeada, una trampa. La utilizan para atraer a la víctima al lugar donde les resulta más fácil cometer el robo", indicó la Policía local sobre lo sucedido.