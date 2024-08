¿Qué nos frena y no nos deja avanzar_ Esto explicó filósofo, Sergio Molina

La vida diaria trae consigo una serie de retos, uno de ellos es aprender a actuar ante las diferentes situaciones que se presenten en la vida. Sergio Molina filosofó y PHD, habló En Blu Jeans sobre qué influye en lo que callan o dejan de hacer las personas en su diario vivir.

El filósofo invitó a reflexionar sobre los malestares posmodernos y cómo la contención afecta en la vida diaria. Destacó que todos los días las personas se encuentran con situaciones en las que se deben contener, ya sea en los pensamientos, palabras o acciones.

“Eso es una situación de todos los días. Todos los días estamos enfrentados a la privación de algo que podemos pensar, decir o hacer. Vámonos en esos tres aspectos, pensar, decir o hacer, o no lo hago o no lo digo y me quedo pensando. Y lo que normalmente nos lleva a vacilar frente a un acto o frente a una palabra por decir o no, dicha es la consecuencia”, señaló Molina.

Por otro lado, también se refirió a qué problemas surgen cuando se acumulan estas contenciones, lo que puede llevar a una explosión o implosión emocional. El cuerpo comienza a somatizar el malestar, y si no se procesan adecuadamente las razones para contenerse, esto puede conllevar a problemas de salud.

“Si no las proceso bien, terminó siendo un inconforme que en algún momento puede reventar un energúmeno que en la casa o en un círculo social se sale de sí porque venía conteniendo y no lo venía procesando. Entonces el asunto es básicamente saber qué me hace contener, qué razones tengo para contener y, desde luego, cuando encuentre repetitiva a una contención, saberla procesar. Ahí sí vamos, un poquito a terapia, leemos, compartimos o hablamos con muchas personas que quizás estén en las mismas. Pero hay que volver razonado el acto de contenerse para tener una explicación y no tener una consecuencia que lamentar”, indicó Sergio Molina.

En este sentido, el filósofo recomendó identificar si se está frenando el crecimiento y felicidad por miedo a las consecuencias, o si se está conteniendo las emociones y pensamientos de manera adecuada. También a encontrar el equilibrio entre la prudencia y la acción, y a no dejar que el miedo impida disfrutar de oportunidades y experiencias en la vida.

