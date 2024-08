"¿Qué regalan en Colombia?": español sorprendido porque "todos" están visitando el país

Un nuevo video se viralizó en TikTok y tiene como protagonista a Colombia. En esta ocasión un joven quedó sorprendido por la cantidad de personas que aparecen en sus redes sociales y que están viajando a nuestro país y por eso se cuestiona si están regalando algo.

El usuario está es esta red social como @francuellar26_ y en un corto video de solo 24 segundos captó la atención de los más de 73.000 seguidores que tiene en TikTok para que su este contenido se viralizara rápidamente y acumulara más de un millón de visualizaciones. El tiktoker reconoció que no conoce el país, por lo que, posiblemente, no demorara en visitarlo para realizar una nueva publicación en la que conozca las maravillas del país.

Colombia, un lugar preferido para turistas

Vale recordar que en el 2023, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia recibió cerca de 5,9 millones de turistas en año pasado, quienes vinieron para conocer los diferentes lugares y paisajes más reconocidos del país.

Además, con el valor del peso colombiano, comparado con el euro o con el dólar, obviamente, es más llamativo para los extranjeros venir a Colombia para tener una grata experiencia y a un buen costo, en la mayoría de los casos, pues no faltan las mojarras o cervezas con elevados precios en la costa y que han sido denunciado por los mismos turistas.

Publicidad

Por eso, el video de Fran Cuéllar ha captado la atención de sus seguidores también al decir con sarcasmo si Bogotá queda a solo dos horas de coche" para que las personas estén viajando tanto a la capital del país, donde las personas pueden disfrutar de Monserrate, el Chorro de Quevedo, Museos, gastronomía en las diferentes plazas de mercado, entre otras actividades.

"¿Qué hacen todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias solo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo es... impresionante. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando?", añadió el tiktoker.

Publicidad

Lugares que puede visitar en Colombia