¿Qué significa que una persona hable sola y en voz alta? Esto dice la psicología

Hablar solo es un hábito que muchas personas practican de forma espontánea, a veces sin siquiera notarlo.

Ya sea mientras se cocina, se organiza el día o se busca un objeto perdido, es común sorprenderse articulando palabras en voz alta aun sin compañía.

Aunque socialmente se le ha asociado a comportamientos extraños o incluso a trastornos, la psicología aclara que, en la mayoría de los casos, se trata de una práctica normal e incluso beneficiosa para el cerebro.

Especialistas en salud mental coinciden en que el diálogo interno verbalizado, también conocido como “autohabla”, favorece procesos esenciales como la memoria, la concentración y la toma de decisiones.

Hablar solo puede ser un hábito beneficioso. Foto: Unsplash

Esto significa hablar solo y en voz alta

Gary Lupyan, profesor de psicología en la Universidad de Wisconsin, explicó en entrevista en BBC que poner palabras a lo que se ve o se hace activa mecanismos cerebrales que permiten procesar la información con mayor rapidez.

En estudios realizados por su equipo, las personas que nombraban los objetos frente a una pantalla lograban identificarlos más rápido que quienes permanecían en silencio.

Publicidad

Los beneficios de hablar solo no se limitan a los adultos. En los niños, este comportamiento es parte natural del aprendizaje. Durante la infancia, verbalizar pensamientos o instrucciones ayuda a planificar movimientos, recordar tareas y reforzar la comprensión del entorno.

Lejos de ser un problema, es una herramienta clave para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje del lenguaje.

La práctica también puede aportar ventajas emocionales. La psicoterapeuta Anne Wilson destaca que conversar con uno mismo brinda claridad y motivación, e incluso puede servir para aliviar tensiones.

Publicidad

“Todos necesitamos hablar con alguien que nos entienda; ¿quién mejor que nosotros mismos?”, señala. Muchos terapeutas recomiendan el autodiálogo para manejar la ansiedad, tomar decisiones importantes o reforzar la confianza personal.

Sin embargo, los especialistas advierten que es importante prestar atención al contexto. Hablar solo no representa un riesgo siempre que no esté acompañado de otros síntomas, como alucinaciones o cambios bruscos de conducta. En esos casos, sí es fundamental buscar orientación profesional.

En conclusión, verbalizar pensamientos en voz alta es una práctica más común de lo que se cree y puede ser una aliada para la memoria, la concentración y el bienestar emocional. Lejos de ser un indicio de desequilibrio, este hábito permite estructurar ideas, procesar emociones y mantener la mente enfocada en las tareas del día a día.