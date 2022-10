¿Qué tipo de ropa compra usted: desechable o duradera?

La compra de ropa se ha vuelto un tema de alto consumo y la relación que tiene con la expresión de cada persona es cada vez mayor.

Publicidad

Lo que a veces no se tiene en cuenta, es que al adquirir los productos es necesario observar la calidad de cada prenda para que esto no se convierta en simple deseo compulsivo de compra y se acumule en el ropero que luego no se a usa o simplemente se daña rápido.

Por economía es mucho mejor para el bolsillo comprar ropa de buena calidad y con garantía que dure mucho tiempo.

Publicidad

"Hay una revolución que se está poniendo de moda y es comprar ropa para toda la vida o alquilar ropa por meses", comentó el experto.

Publicidad

El beneficio no es solo económico, sino también conciencia ambiental.