Quevedo lanza su canción de despedida: "Necesito perder todo para volver al punto cero”

El rapero español Quevedo suma más de 700.000 reproducciones en YouTube en las primeras 10 horas de vida con su tema 'La última', con el que se despide por un tiempo para tomarse un descanso.

"Necesito perder todo pa' volver al punto cero, recordar lo que costó poder salir del agujero", cuenta la canción de Quevedo , quien pulverizó todos los registros en 2023.

'La última', publicada la pasada medianoche en las principales plataformas musicales, dura casi tres minutos y la acompaña un videoclip en YouTube en el que aparecen buena parte de los artistas que colaboraron con él en el último año, desde Lola Índigo hasta Omar Montes, pasando por Yandel, JC Reyes o Saiko.

Con solo 22 años, un disco debut que fue el más vendido en España en 2023 ("Donde quiero estar") y una colaboración con Bizarrap que lideró durante días la lista mundial de reproducciones en Spotify, Pedro Luis Domínguez Quevedo tiene acostumbrados a sus seguidores a sembrar casi todos sus temas de notas autobiográficas.

Publicidad

Por eso casi todos estaban pendientes de lo que iba a pasar en 2024 con su carrera en cuanto concluyera su gira, dándole vueltas a cuál era el sentido del verso "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer" que contenía la canción "Ahora qué".

El propio Quevedo les sacó de sus dudas hace unos días en Instagram, al anunciar que abre un paréntesis en su vida tras un año "de locura" y se retira temporalmente de los escenarios y las redes sociales; porque reconoce que no es "una máquina" y que, en buena medida, lo sucedido en el último año y medio le ha sobrepasado.

Si el tema que marca este punto y seguido a su currículo se lee en esa misma clave personal, se encuentran varias confesiones.

Publicidad

"Tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero. Gastarlo todo, es que quiero volver a verme en cero", rapea. "Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo y sin necesidad no puedo. Si no es por necesidad, yo no me muevo", continúa.

Incluso se refiere con distancia, casi con desdén, a uno de sus mayores logros, el Grammy Latino a la mejor canción urbana del año que consiguió en noviembre por su colaboración con el productor argentino Gonzalo Julián Conde, Bizarrap, por la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52', rebautizada por sus fieles como "Quédate".

"Gonza, te quiero", dice en 'La última',"pero el Grammy ni lo quiero. Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio".