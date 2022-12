“Quisiera tener la varita mágica para ayudar más”: María Clemencia Rodríguez

las comunidades colombianas.

“En este país hay muchas necesidades. Yo las veo permanentemente en los viajes que hacemos. Las necesidades son latentes en todas partes. Las voces que yo oigo son más de mujeres que de hombres. Las madres tienen necesidades apremiantes, especialmente de sus hijos. Yo quisiera tener la varita mágica. Quisiera ayudarles a todas en su totalidad porque las necesidades son gigantes”, dijo.

Agregó que siente “desespero” porque mover el aparato estatal es bastante difícil: “Yo tengo una relación muy grande con el expresidente Betancur (Belisario) y todas veces que me lo encuentro le digo presidente usted por qué no me dijo que so de comuníquese y cúmplase no era verdad porque uno se da cuenta que hay trabas y trabas y trabas y entonces uno se desespera y muchas veces quisiera decir que lo hace a título personal y eso no se puede hacer”, manifestó.