Reconciliación y pedagogía, temas que Iglesia Católica profundizará

El sermón de los obispos en sus pulpitos será el de la pedagogía por la paz, respondiendo a una iniciativa de la Comisión Nacional de Conciliación.



Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal se refirió a la importancia de cumplirles a las víctimas y de no dejar a un lado la justicia restaurativa.



“Por eso este sistema integral de verdad justicia y reparación y no repetición y contiene una serie de decisiones muy importantes de ayudar a las víctimas y mira también a juzgar a quienes tienen que ser juzgados y a organizar todo un sistema de justicia, no en el marco de la justicia penal sino en el marco de la justicia transicional”, aseguró Castro.



La Comisión Nacional de Conciliación comprende varios actores de la sociedad civil y propende por la reconciliación y búsqueda de la paz y la superación de todo tipo de violencia en el país.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Aerocivil confirmó que el aeropuerto de Manizales se encuentra cerrado por presencia de ceniza del volcán Nevado del Ruíz.



-La pista norte del aeropuerto Eldorado está cerrada desde las 12 de la noche de anoche hasta las 4 de la tarde de hoy por mantenimiento. Es un cierre concertado de mantenimiento con las aerolíneas y fue socializado con la industria aérea desde hace un mes para que reprogramaran sus vuelos y evitaran mayores traumatismos a los pasajeros.



-A la cárcel fue enviado un empleado del colegio Militar de Medellín, quien al parecer habría abusado sexualmente de cuatro estudiantes menores de edad.



-En la ciudad de Cali, una acción de fleteo dejó un muerto y un herido.



-Este domingo se conmemora el Día mundial de enfermedades huérfanas. Este tipo de patologías afectan a 1 de cada mil personas y de acuerdo al Ministerio de Salud hay 2.149 enfermedades huérfanas descritas en Colombia.



-El papa Francisco llama los países europeos a recibir de de manera equitativa a los migrantes



-El ministro de Exteriores saudí, Adel al Yuber, denunció que la aviación rusa y siria han violado en varias poblaciones el alto el fuego que entró en vigor este sábado entre los rebeldes y las fuerzas del régimen.



-Seis miembros de una familia de nacionalidad peruana fueron detenidos en Argentina, acusados de conformar una banda de narcotraficantes.