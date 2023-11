Reconocida actriz colombiana reveló que Michael Jackson la invitó a su habitación: "Le di besito"

Martha Isabel Bolaños, una reconocida actriz colombiana, compartió una experiencia única a través de sus redes sociales. En un emotivo relato, rememoró el extraordinario encuentro que tuvo con Michael Jackson , un encuentro que comenzó de la manera inusual.

La historia se remonta a un día en el que Martha Bolaños se encontraba desayunando en un hotel, cuando de repente se cruzó con el conocido actor Chris Tucker. Su presencia atrajo la atención de varias personas, y ante la curiosidad del actor, este decidió acercarse y presentarse a la actriz, elogiando su belleza. Pero lo sorprendente estaba por llegar.

"Son dos amigos, yo le encanté a Chris. Y él le dijo a Michael `hay una vieja abajo que me encanta´ y Michael le dijo: tráela”, dijo la actriz.

Chris Tucker le confesó a Martha que Michael Jackson estaba alojado en el mismo hotel, y que había hablado de ella con interés. El 'Rey del Pop' deseaba conocerla y había propuesto que ambos fueran a su habitación para entablar una conversación. Sin titubear, la actriz colombiana aceptó la invitación y juntos se dirigieron hacia la habitación del icónico artista.

Al ingresar a la habitación, Martha Bolaños se encontró con una fotografía de un bebé en la puerta, una imagen que la intrigó. Pronto, una mano blanca abrió la puerta, y la actriz s se halló cara a cara con Michael Jackson.

El encuentro fue amable, y ambos intercambiaron conversación. Martha Bolaños aprovechó para preguntar si Michael tenía planeado visitar Colombia en algún momento, a lo que él respondió con sinceridad que no, debido a la experiencia traumática de uno de sus hermanos secuestrados en el país. Además, aseguró, que al salir de la habitación le dio un "besito" al cantante.

Pero la historia con Chris Tucker no terminó como algunos pueden imaginar, se vieron en Bogotá, en medio de una celebración. “Fuimos a una fiesta. Después lo llevé a su hotel, me pidió un beso, le dije que no. Como no quería avanzar, le dije que tenía novio, pero le di un pico”.