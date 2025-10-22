Reconocido presentador de Noticias Caracol sorprendió con su despedida: "Cierro un ciclo"

El reconocido periodista antioqueño Andrés Montoya sorprendió a televidentes y colegas al anunciar su salida del noticiero matutino de Noticias Caracol, tras varios años consolidándose como una de las voces más queridas de las mañanas colombianas.

Montoya, quien llegó al set de Noticias Caracol como presentador de la primera emisión junto a Alejandra Giraldo, se ganó el cariño del público gracias a su estilo cercano y su compromiso con la información. La dupla que formó con su compañera fue elogiada por los televidentes y usuarios en redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, el periodista expresó su gratitud y reflexión sobre el nuevo rumbo que emprenderá: “En la vida hay señales, hay llamados, hay cambios. ¡Por nuevos caminos y conquistas! Gratitud con Dios, con mi familia, con ese gran equipo de Noticias Caracol y Caracol Televisión, que fue mi empresa, y por supuesto, con todos ustedes que han asistido, de cerca y con tanta generosidad, a mi proceso durante estos años", aseguró en la red social con una fotografía suya.

"Cierro un ciclo. Agradeciendo por todo lo vivido y aprendido. Dejemos que la vida hable con el tiempo, para que nos volvamos a encontrar, a ver, a escuchar, a sentir, con nuevas historias, conversaciones, personajes, relatos, que sigan sumando a esta construcción de valor que hacemos desde el periodismo, por vocación, en esta sociedad colombiana, latinoamericana y del resto del mundo, que tanto lo necesita”, añadió.



Aunque Montoya no reveló los motivos de su salida, su mensaje deja abierta la posibilidad de nuevos proyectos personales o profesionales.

