Reconocida periodista de Noticias Caracol lloró por infidelidad: "No pude aceptar"

Recordó y aceptó que no fue fuerte a la hora de enfrentar la situación, pero espera que la próxima oportunidad en el amor la cosas se den de mejor manera.

Set de Noticias Caracol en Bogotá.
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Hace años la actitud y personalidad de Erika Zapata logró conquistar a los televidentes de Noticias Caracol, que en eventos y cubrimientos aprovechan para expresarle el “cariño” y “admiración” que le tienen por su trabajo, convirtiéndose en una de las favoritas de millones en el país.

Pero la periodista confesó que ese cariño a lo largo de su vida no se ha transformado en uno formal, es decir, que “su suerte” en las relaciones amorosas no ha sido la mejor y a sus 29 años fue la primera vez que tuvo un novio, pero dijo que “cayó en las manos equivocadas”.

“Yo veía a mis amigas, salí con mi novio y mira lo que me regaló y yo decía en mi mente, pero yo también quiero ver ese que se siente, que te quieran que eso es diferente a lo de la familia. Ahí si caí en las manos equivocadas y si era mi primer novio, que por esa es la razón que la gente me vio llorando en redes y hace poquito que eso se viralizó, no supe aceptar que se siente que se burlen de ti”, contó en diálogo con El Placer de Tener Podcast.

Fue en julio cuando la querida Erika Zapata publicó una foto llorando en sus redes sociales, dejando a entender que no estaba pasando por un buen momento. Luego se supo que era por esta misma infidelidad a la cual se refirió durante la entrevista.

“A veces le pido mucho a Dios que se acuerde de mí y que mi corazón esté bien. Yo no soy una persona perfecta, pero no merezco sufrir tanto cada vez que quiero amar como las otras personas. Soy usada, botada y lastimada. Es de esos días en los que uno amanece triste, triste, 'acabao'. Yo a veces le muestro mucha fortaleza a la gente... pero en la vida personal hay cosas que duelen mucho... Cuando yo he querido quizás vivir... cuando la otra gente se enamora...”, fueron sus palabras aquella vez.

Érika Zapata llorando.jpg

