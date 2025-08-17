Reconocido tiktoker le pone freno a ladrones: captó a carteristas en video

En las calles de Londres, entre turistas que caminan con sus celulares en la mano y cámaras colgadas al cuello, un brasileño de 32 años se ha convertido en un personaje inesperado. Se trata de Diego Galdino, repartidor de comida y creador de contenido en redes sociales, quien bajo el nombre de 'pickpocketlondon' se dedica a advertir a los visitantes sobre la presencia de carteristas.

Con un simple grito de “¡Cuidado, carteristas!”, Galdino ha logrado que millones de personas en TikTok e Instagram sigan sus recorridos por las zonas más concurridas de la capital británica. Su estilo directo y su decisión de grabar a quienes intentan cometer hurtos lo han convertido en una especie de “vigilante ciudadano digital”.



Robos de celulares, un problema creciente

La ciudad no atraviesa su mejor momento en materia de seguridad. Según datos de la policía londinense, se roba un teléfono cada seis minutos. Solo en Westminster, donde están íconos como el Big Ben y el Palacio de Buckingham, se registraron más de 32.000 robos en el transcurso de un año.

Para enfrentar esta problemática, el propio ayuntamiento pintó una línea morada en las aceras de las calles más concurridas con la advertencia: “¡Cuidado con el robo de teléfonos!”. Pero en la práctica, muchos sienten que la presencia de Galdino, con su cámara pegada al cuerpo, genera un efecto más inmediato: poner nerviosos a los carteristas y dar confianza a los turistas.

Entre aplausos y críticas

Los londinenses lo reconocen en la calle, algunos le agradecen su labor y hasta lo animan a seguir. Sin embargo, no todos están de acuerdo con su método. La criminóloga Jennifer Fleetwood asegura que lo suyo “no es una estrategia real para combatir la delincuencia”, sino más bien una manera de generar seguidores en redes sociales.

Galdino, criado en una familia de policías, insiste en que lo mueve la injusticia. Dice que ya ha aprendido a detectar cómo actúan los ladrones: generalmente trabajan en pareja y se camuflan como turistas. Además, cuenta con el apoyo de una veintena de repartidores que le pasan información en tiempo real.

La policía, aunque evita pronunciarse sobre el trabajo del brasileño, sí destacó que los robos al tirón disminuyeron un 15,6 % en las seis semanas posteriores a que comenzó su campaña.



Un fenómeno digital con impacto real

Más allá de las cifras y los debates, lo cierto es que los videos de Galdino han alcanzado millones de reproducciones. Uno de ellos, en el que un ladrón llega a escupirle en la cara, superó los 12 millones de visualizaciones.

Él mismo reconoce que la adrenalina le gana al miedo y que, pese a las agresiones que ha sufrido, piensa seguir con su labor. “Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo en este momento”, asegura.

Con su cámara al pecho y su voz como alarma, este tiktoker ha convertido las calles de Londres en un escenario donde la seguridad y las redes sociales se cruzan de la manera más inesperada.