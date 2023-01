¿Recuerdan al amor platónico de 'El Chavo'? Así luce actualmente 'Paty'

'El Chavo del 8' fue una de las series que marcó a varias generaciones, una creación mexicana que se popularizó en toda Latinoamérica y es por eso que sus personajes y características son recordadas con nostalgia.

En la serie se evidenció como 'El Chavo', como todo niño, tuvo su primer enamoramiento y fue de una vecina, un personaje secundario que, aunque apareció en pocas oportunidades, tuvo el impacto necesario para ser recordada.

'Paty', interpretada por Ana Lilia de la Macorra, una mujer que a diferencia de otros personajes de 'El Chavo', quiso mantener su carrera profesional lejos del ojo de los medios y el espectáculo.

Pese a que su rostro es el más recordado en el personaje, 'Paty' fue interpretada por cuatro actrices, pero fue Ana Lilia quien más oportunidades tuvo de personificar al amor platónico del 'Chavo' y los otros niños de la vecindad.

Según narró en entrevista con Univisión en el 2017, su llegada al programa se dio de manera inesperada, ya que trabajaba como asistente en otras producciones de televisión y la llamaron a hacer casting para el personaje.

Ella nunca supo si fue Enrique Segoviano o el mismo Chespirito quienes se decidieron por ella y le dieron el papel a sus 21 años. Fueron ellos también, junto a sus compañeros de set, quienes le ayudaron a trabajar y corrigieron sin ella tener ni experiencia ni estudios de actuación.

Fueron varios capítulos en los que tuvo apariciones y gracias a esto su rostro ganó reconocimiento, cosa que a ella nunca le intereso: “Me daba pena que me reconocieran, entraba corriendo a los restaurantes y me iba al fondo dándole la espalda a las personas porque me daba cosa”.

Ante esto, decidió presentar su renuncia, la cual fue tomada de la mejor manera por Chespirito, quien entendió sus razones.

Desde entonces ha vivido lejos del ojo del público, ya que decidió migrar a Estados Unidos para estudiar psicología, luego regresó al México donde estableció una familia junto a su esposo y dos hijos.

Fue hasta el 2021 cuando decidió abrir un perfil en instagram, donde muchos de los fanáticos de la serie le hicieron recordar el cariño que logró sembrar en sus apariciones.