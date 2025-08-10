"¿Conoces tú el plan de Dios para tu vida?": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson recordó que “Dios tiene un plan para ti, pero te toca a ti descubrirlo”, y que este solo se conoce mediante la Palabra, la guía diaria del Espíritu Santo y las confirmaciones de personas que nos aman y las circunstancias de la vida.

Siguiendo la enseñanza de Jeremías 29:11, Dios quiere darnos “un futuro y una esperanza”, pero ese plan solo se cumple en quienes escuchan y obedecen Su voz. Como Jesús dijo: “Mis ovejas oyen mi voz y me siguen” (Juan 10:27).

Corson enfatizó que cumplir el propósito divino exige vivir conforme a principios bíblicos, evitando estrategias corruptas o contrarias a la Palabra. La Biblia, comparada con una lámpara que muestra el camino (Salmo 119:105), es esencial para discernir la voluntad de Dios, junto con la oración que implica tanto hablar como escuchar.



Escuche la reflexión completa aquí: