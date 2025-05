¿Cuál es la ideología de Robert Prevost, el nuevo papa León XIV?

Tras casi 24 horas de deliberaciones en la Capilla Sixtina, el humo blanco se elevó a las 18:04h anunciando que la Iglesia católica tiene nuevo líder espiritual: Robert Francis Prevost ha sido elegido como el papa León XIV .

La decisión, tomada por consenso entre los 133 cardenales reunidos en cónclave, marca una nueva etapa para el Vaticano, aunque con claros signos de continuidad con el pontificado de Francisco.

La ideología del nuevo papa León XIV

El nuevo pontífice, de origen estadounidense y con una profunda conexión con América Latina, representa una figura pastoral y reformista.

Durante años, Prevost ejerció como misionero y obispo en Perú , país del que incluso adoptó la ciudadanía. Su experiencia en la diócesis de Chiclayo lo conectó de manera directa con las realidades sociales y culturales de la región, fortaleciendo su visión de una Iglesia más cercana a los pueblos y enfocada en los más vulnerables.

Ideológicamente, el papa León XIV se alinea con los principios impulsados por su antecesor, el papa Francisco. Su trayectoria refleja un firme compromiso con una Iglesia sinodal, es decir, una Iglesia donde la escucha, la participación y el discernimiento comunitario son pilares fundamentales. Además, ha sido defensor constante de una Iglesia inclusiva, atenta a los pobres, migrantes y excluidos.

Robert Francis Prevost, nuevo papa y Francisco Foto. AFP

Su nombramiento en 2023 como prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos más influyentes dentro de la Curia Romana, evidenció la confianza que el papa Francisco depositó en él y su visión pastoral. Desde ese puesto, Prevost promovió un modelo de liderazgo episcopal basado en la humildad, la cercanía y la escucha activa a las comunidades locales.

No obstante, su camino no ha estado exento de controversias. Durante su gestión en Perú, su figura fue cuestionada por presunto encubrimiento de abusos dentro de su diócesis, aunque no existen cargos formales en su contra. Estas denuncias, sin embargo, podrían seguir siendo un punto de presión en su nuevo rol como pontífice, especialmente frente a las exigencias de transparencia dentro de la Iglesia.

El papa León XIV asume el liderazgo de una Iglesia global dividida entre tendencias conservadoras y progresistas. Su desafío será mantener el equilibrio doctrinal mientras impulsa reformas que garanticen una mayor inclusión, respeto a las minorías y una respuesta efectiva frente a los abusos sexuales. Su estilo sobrio y su enfoque pastoral podrían ser claves para consolidar un liderazgo que combine continuidad, prudencia y renovación.

Papa León XIV Foto: AFP

La elección de Robert Prevost sugiere que el Vaticano seguirá apostando por una Iglesia en salida, comprometida con las periferias sociales y espirituales del mundo. El nuevo papa tiene ahora la responsabilidad de guiar a más de mil millones de fieles con una visión que, sin romper con el pasado reciente, busca profundizar el legado reformista iniciado por su antecesor.