¿Cuáles son las leyes espirituales?: reflexión del pastor Andrés Corson

En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson nos recordó la profundidad y el poder de las leyes espirituales enseñadas por Jesús en el Sermón del Monte. “Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti”, citó de Mateo 7:12, conocida como la regla de oro, que no solo resume la Ley y los Profetas, sino que establece el principio fundamental de la siembra y la cosecha: todo lo que damos a otros, bueno o malo, se nos devuelve eventualmente.

El pastor profundizó en varias leyes espirituales. La ley de la siembra enseña que nuestras acciones tienen consecuencias ineludibles: “No se dejen engañar… siempre se cosecha lo que se siembra” (Gálatas 6:7). Asimismo, la ley del juicio nos exhorta a evitar juzgar a los demás, ya que “con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes” (Mateo 7:2). Corson enfatizó que juzgar nos saca de la sombrilla de la gracia, y que es más sabio perdonar, pues “si no perdonamos, tampoco seremos perdonados” (Mateo 6:14).

Finalmente, abordó la ley de la oración, la más poderosa según él, porque aunque Dios desea bendecirnos, actúa cuando se lo pedimos. “No tienen porque no piden” (Santiago 4:2), recalcó, subrayando que orar no es pensar, sino proclamar con fe y en el nombre de Jesús. Andrés Corson cerró recordando que el mal no se vence con mal, sino con el bien (Romanos 12:21). “Estas leyes espirituales no son teorías, son principios eternos que determinan el rumbo de nuestra vida”, afirmó.

