¿Dios tiene un plan de vida para todo ser humano?: reflexión del pastor Andrés Corson

Dios no solo tiene un plan para cada persona, sino que desea profundamente revelarlo, según enseñó el pastor Andrés Corson. Sin embargo, ese plan no se descubre de manera automática: requiere que escuchemos activamente la voz de Dios y obedezcamos sus instrucciones.

“Mis ovejas oyen mi voz y me siguen”, recordó Corson citando a Jesús en Juan 10:27. Este camino de descubrimiento comienza con la lectura diaria de la Biblia, porque “Dios no te va a pedir hacer algo contrario a su palabra”, enfatizó. Libros como Jeremías, Isaías o los Salmos nos confirman que sus pensamientos hacia nosotros son de bien, no de mal. “Yo sé los planes que tengo para ustedes… planes para darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11).

Corson destacó Romanos 8:5 para resaltar que los que son guiados por el Espíritu piensan en lo que agrada a Dios. “Si algo te quita la paz, quizás Dios no quiere que lo hagas”, dijo, recordando cómo decisiones importantes en su vida fueron confirmadas por esa misma ausencia de paz.



