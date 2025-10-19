En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "El Señor te guarda de todo mal": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

"El Señor te guarda de todo mal": reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a orar con fe y perseverancia, recordando que en el silencio y la constancia de la oración descubrimos la presencia y el auxilio de Dios.

Orar
Oración.
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

En su mensaje dominical, monseñor Rafael de Brigard invita a los fieles a redescubrir la oración como el camino más directo hacia la presencia de Dios. Partiendo del Salmo 120, recuerda que “el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra”, destacando la confianza absoluta en un Dios que nunca duerme ni abandona a sus hijos. Este salmo, afirma, nos enseña a ver la fe como una fuerza que nos sostiene en medio de la incertidumbre y nos hace sentir el amparo constante del Padre celestial.

Al meditar el Evangelio de Lucas 18, 1-8, monseñor De Brigard enfatiza la enseñanza de Jesús sobre orar siempre sin desanimarse, representada en la parábola de la viuda insistente y el juez injusto. Según sus palabras, “la perseverancia en la oración es el alma de la fe”.

A través de esta parábola, Jesús muestra que la oración no es una fórmula automática, sino un acto de confianza profunda, constante y humilde, donde el creyente aprende a esperar el tiempo y la voluntad de Dios. “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?” —recuerda Monseñor, invitando a la reflexión sobre nuestra constancia espiritual.

Escuche la reflexión completa aquí:

