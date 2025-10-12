La fe que salva: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical en Blu Radio, monseñor Rafael de Brigard invitó a los fieles a vivir un encuentro profundo con Dios, recordando que su presencia transforma el corazón y orienta los pasos hacia la salvación. Basado en el Salmo 97 —“Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas”—, destacó la importancia de reconocer la acción misericordiosa del Señor en la vida diaria y de abrir el alma para que su palabra “le dé forma a nuestro corazón, a nuestros pensamientos y a nuestra manera de ver la vida”.

Tomando el pasaje del Evangelio de San Lucas (17, 11-19), donde Jesús cura a diez leprosos y solo uno regresa a agradecer, Monseñor de Brigard reflexionó sobre las etapas del camino espiritual: la súplica, el milagro, el agradecimiento y la salvación. Subrayó que Jesús no se encuentra con los marginados por casualidad, sino que va en busca de ellos para ofrecer compasión y dignidad, y que el milagro ocurre “en el camino”, cuando el creyente decide avanzar con fe. “Hay que hacer camino hacia Dios —dijo—, porque en ese camino ya nos vamos curando”.

Finalmente, el mensaje fue un llamado a cultivar la gratitud y la esperanza, incluso en medio de las dificultades. “Lo de menos es la curación física; lo más grande es sentirse amado y salvado por Dios”, expresó el prelado, invitando a todos a ser portadores de optimismo y agradecimiento en la sociedad.

Escuche aquí la reflexión completa:

