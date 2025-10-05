"Señor, auméntanos la fe": reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes de Blu Radio a agradecer y fortalecer el don más precioso del cristiano: la fe. Recordando las palabras del Evangelio de San Lucas 17, 5-10 —“Señor, auméntanos la fe”—, el prelado explicó que el camino del creyente es un continuo aprendizaje para confiar más en Dios y menos en las seguridades humanas.

“Los seres humanos hemos sido creados por Dios como seres capaces de Él”, expresó, recordando que cada persona tiene la posibilidad de vivir en relación constante con su Creador, de sentirlo y reconocerlo como guía en cada paso de la vida.

Monseñor de Brigard reflexionó sobre las exigencias del Evangelio y la dificultad de vivirlas en un mundo que prioriza lo material y teme el desprendimiento. Sin embargo, insistió en que “Jesús nos invita a recorrer un camino fascinante: el de la misericordia, el perdón y la providencia divina”. La fe, explicó, no es una actitud ciega ni irracional, sino la decisión de poner toda la inteligencia, la voluntad y el corazón bajo la luz de Dios. Con fe, los sufrimientos se transforman en esperanza, las dudas en sabiduría y las pruebas en oportunidades para experimentar la gracia.

