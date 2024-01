Evangelio de hoy: 28 de enero de 2024

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,21-28):

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.»

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen.»

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Palabra del Señor

Lectura del día

Lectura del Deuteronomio (18,15-20):

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos, como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir." El Señor me respondió: "Tienen razón; suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá”.»

Palabra de Dios

Reflexión

En este pasaje del evangelio según San Marcos, observa como Jesús no solo enseña con autoridad, sino que también demuestra su autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta narrativa nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la enseñanza de Jesús y su capacidad para liberar a las personas de las ataduras espirituales.

Primero, notamos que los habitantes de Cafarnaún se asombran de la doctrina de Jesús porque no enseña como los escribas, sino con autoridad. La enseñanza de Jesús no se limita a meros conocimientos académicos, sino que proviene directamente de su conexión íntima con Dios Padre. Su palabra lleva consigo un poder transformador que penetra en los corazones y despierta la admiración de aquellos que la escuchan.

Sin embargo, la escena toma un giro sorprendente cuando Jesús se encuentra con un hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga. Este encuentro revela la autoridad de Jesús sobre las fuerzas espirituales malignas. El espíritu inmundo reconoce la identidad de Jesús como el Santo de Dios y se ve obligado a obedecer cuando Jesús le ordena salir.

La reacción de la multitud es de estupor y asombro. Se preguntan entre ellos: "¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen". La autoridad de Jesús no se limita a sus palabras, sino que se extiende a su capacidad de liberar a las personas de las cadenas espirituales que las oprimen.

Esta escena nos invita a considerar la autoridad de Jesús en nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a permitir que la enseñanza de Jesús tenga autoridad sobre nosotros? ¿Buscamos su guía para liberarnos de las ataduras espirituales que puedan afectarnos? Así como Jesús ejerce su autoridad con compasión y poder liberador, también nos invita a acudir a Él en busca de la libertad espiritual y la enseñanza que transforma vidas.

La fama de Jesús se extiende rápidamente por toda la región de Galilea, indicando que su autoridad no se limita a un lugar o un grupo específico, sino que abarca a todos aquellos que buscan la verdad y la liberación. Que este pasaje nos inspire a acercarnos a Jesús con humildad y confianza, reconociendo su autoridad en nuestras vidas y permitiéndole guiarnos hacia la verdadera libertad.